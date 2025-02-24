Также премьер Канады объявил о выделении военной помощи для Украины.

Украинский народ не должен был пережить и одного дня полномасштабной войны с Россией. Об этом во время пленарного заседания "Поддерживай Украину" заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Это не тот конфликт, которого Украина хотела или который она спровоцировала. Эта война начата по одной причине - стремление России стереть украинскую историю и расширить территорию своей империи. Действия РФ ничто иное, как прямое нападение. Мы должны сделать все, чтобы Украина получила долговременный мир, который не может быть достигнут без украинцев за столом переговоров", - заявил политик.

Он призвал партнеров увеличить помощь Украине. Также премьер Канады объявил, что Киев получит дополнительные 25 боевых машин пехоты LAV III и другие виды вооружения.

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"Мы предоставим две бронированные машины боевой поддержки, на которых украинские войска вскоре пройдут подготовку в Германии. Мы также предоставим системы посадки для самолетов F-16. Они были переданы два месяца назад. А также мы предоставим четыре авиационных тренажера для F-16 в ближайшие месяцы. Это в дополнение к миллионам боеприпасов и аптечек первой помощи. Мы также передадим первую часть помощи Украине размером в 5 миллиардов долларов, которые профинансируются за счет поступлений от замороженных российских активов", - добавил Трюдо.

Помощь Украине - главные новости

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС передаст Украине 3,5 миллиарда евро в марте 2025 года. Отмечается, что в целом ЕС и страны-члены с начала полномасштабного вторжения РФ передали Киеву 134 миллиарда евро.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что США хотят вернуть все деньги, которые они передавали Украине в качестве помощи. Он также добавил, что сумма в 500 миллиардов долларов помощи, о которой говорит Трамп, завышена.

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