Президент Еврокомиссии рассказала, когда будет новый пакет помощи Украине на 3,5 млрд евро.

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отмечает, что Евросоюз вместе с Украиной будет прокладывать ее путь в ЕС.

Об этом глава Еврокомиссии сказала во время выступления на пленарном заседании "Поддерживай Украину". "Мы верим в свободную, суверенную Украину, которая движется в Евросоюз, и мы будем формировать это будущее вместе", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что война России против Украины - это самый большой кризис для будущего Европы.

Видео дня

"Путин прилагает максимальные усилия, чтобы выиграть войну. Он хочет, чтобы Украина капитулировала, и мы знаем, что может произойти дальше", - сказала президент ЕК.

По ее убеждению, речь идет не только о судьбе Украины, но и Европы. "Наш первейший приоритет - это расширить устойчивость Украины, укрепить ее. И пока что, Евросоюз и страны-члены поддержали Украину на 145 млрд евро. Это больше, чем кто-то еще помогал", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, благодаря помощи от ЕС удалось "покрыть пробел в бюджете". Также, президент Еврокомиссии отметила, что параллельно надо немедленно предоставлять Украине оружие. "И это будет в центре нашей работы следующих нескольких недель", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что свободная и суверенная Украина - это не только интерес Европы, а интерес всего мира, потому что "автократы всего мира очень пристально наблюдают, будет ли безнаказанность при нарушении международных границ или осуществите вторжение на территорию вашего соседа, или будет сдерживание?".

Она считает, что инвестиция в суверенитет Украины - это инвестиция в предотвращение будущих войн.

Президент ЕК уверяет, что Европа намерена укрепить Украину в этот важный момент.

"Я могу объявить, что новый пакет на 3,5 млрд евро появится уже в марте", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, 6 марта на заседании Европейского Совета представит общий план инвестиций в оборону и масштабирование производства оружия и будет говорить об увеличении инвестиций в обороноспособность Украины.

Санкции против РФ

Совет Евросоюза одобрил масштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер. Ограничения направлены на дальнейшее ослабление режима Путина и возможности вести агрессивную войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: