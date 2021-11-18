Во время морских работ было пробурено два тоннеля в местах выхода морского газопровода на сушу.

Польский оператор газотранспортной сети Gaz-System завершил прокладку морской части газопровода Baltic Pipe.

В компании отмечают, что этот момент знаменует собой завершение важнейшего этапа работ по этому проекту, сообщает "Польское радио".

"Этот день значительно приближает нас к достижению желаемой безопасной диверсификации источников снабжения в Польшу в 2022 году. Мощность Baltic Pipe составит 10 миллиардов кубометров в год, что сопоставимо с количеством газа, полученной Польшей по долгосрочному контракту с российским "Газпромом", срок действия которого истекает в декабре 2022 года", — отметил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Gaz System использовал более 22 000 труб при строительстве почти 275-километрового участка в морских районах Дании, Швеции и Польши.

Во время морских работ, среди прочего, было пробурено два тоннеля в местах выхода морского газопровода на сушу. В Польше тоннель имеет длину примерно 600 метров, а в Дании – примерно 1000 метров.

Газопровод Baltic Pipe: что о нем известно

Проект Baltic Pipe - это стратегический инфраструктурный проект, направленный на создание нового коридора поставки газа на европейский рынок.

Благодаря Baltic Pipe газ с норвежского шельфа будет поставляться в Польшу. Им можно будет транспортировать 10 миллиардов кубометров природного газа в год.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Германия остановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Автор: Лариса Бекета