Уже сейчас известно, что утечки газа на газопроводе "Северный поток" являются результатом преднамеренных действий. Вероятность того, что повреждения были вызваны природными явлениями или выходом из строя оборудования - очень мала. И уже сегодня можно предположить, кому это может быть выгодно.

Очевидно, что эти аварии не выгодны европейцам, американцам или украинцам. Однако это может быть очень "на руку" российской компании "Газпром", которая имеет несколько подписанных контрактов с европейскими потребителями. Дело в том, что, согласно этим контрактам, "Газпром" должен был прокачать в этом году определенный объем газа. Но из-за политического давления Кремля он не может этого делать.

Более того, если бы эта работа началась, мощности трубопроводов было бы мало, чтобы выполнить условия контрактов.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков даже как-то проговорился: мол, европейцы получат газ только после снятия санкций с России

А если условия контрактов не выполнены, это автоматически означает необходимость выплаты больших средств за невыполнение договоренностей. И это уже говорит о необходимости отвечать за неисполненные контракты в арбитражных палатах, куда контрагенты "Газпрома" обязательно подадут иски. Сумма этих исков может составить несколько десятков миллиардов долларов.

Во-вторых, инциденты с "Северным потоком-1" и "Северным потоком-2" привели к росту котировки на европейских хабах, что увеличило стоимость российского газа, который экспортируется другими ветвями - через Украину и Турцию.

Кроме того, это позволило усилить влияние энергетического оружия, которое Россия использует против Европы в рамках своей гибридной войны.

Насколько аварии на газопроводах навредили европейцам, пока сказать трудно. Но большинство экспертов прогнозировали, что поставки газа в Европу с высокой вероятностью прервутся сразу после начала отопительного сезона или после существенного похолодания. То есть дело было лишь во времени. Ведь экономическая война уже давно была объявлена. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков даже как-то проговорился: мол, европейцы получат газ только после снятия санкций с России.

Таким образом, остановка работы "Северного потока" была прогнозируемой. И трудно поверить, что никто в Европейской комиссии или правительствах стран ЕС этого не понимал и не готовился к полному прекращению поставок российского газа.

Также вполне ожидаемо, что "Газпром" сегодня может начать ссылаться на некие форс-мажорные и необычные обстоятельства непреодолимой силы, которые, якобы, помешали ему выполнить контракты.

Впрочем, должны понимать, что следствию будет очень трудно доказать, были ли эти взрывы на "Северных потоках" действительно осуществлены Россией. Ведь вряд ли там найдут, например, обломки российской ракеты. Это было бы смешно. Единственный момент, который могли зафиксировать касается прохождения военных лодок РФ, но это еще не доказывает вину россиян. То есть сегодня еще никому не понятно, возможно ли установить, кто повлек эти аварии так, чтобы это также имело судебные последствия для РФ.

Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам