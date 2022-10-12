Сейчас именно единение и совместная поддержка отечественного энергетического фронта помогут нам всем пережить самые тяжелые периоды, сведут на нет коварные намерения врага.

Как патриотический бизнес, АТБ оперативно реагирует на вызванные вражескими обстрелами украинской инфраструктуры энергетические трудности, и сокращает потребление электроэнергии. Уже с сегодняшнего дня в дискаунтерах крупнейшей торговой сети страны введены определенные ограничения, которые при этом не повлияют на стабильность работы магазинов.

Так, на период полного восстановления и стабилизации работы объектов инфраструктуры и для поддержания надежной работы всей украинской энергосистемы, "АТБ" с 12.10.2022 года существенно сокращает потребление электроэнергии всеми действующими магазинами. Речь идет об отказе от излишней в нынешних военных обстоятельствах подсветки вывесок, бордов, сити-лайтов, стел, рекламы на фасаде магазинов, освещении прилегающей территории и тому подобное. Также компания отказывается от привычных покупателям подсветки регалов, боксов, полок в торговом зале и освещения помещений, которые определенное время не используются сотрудниками магазина. Такое решение является осознанным откликом компании как социально-ответственного и патриотического бизнеса на новые вызовы военного времени. Несмотря на то, что по состоянию на сегодня в разных уголках нашей страны работают более 1100 магазинов АТБ, экономия будет действительно заметной.

Напомним, с самого начала военной агрессии "АТБ" фактически стала форпостом гуманитарного фронта страны. Компания перешла на особый усиленный режим работы, прилагает максимум усилий для бесперебойного обеспечения населения свежими продуктами питания и товарами первой необходимости.

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Параллельно с этим, АТБ системно поддерживает не только ВСУ, но и мирное население, пострадавших от ракетных ударов, вынужденных переселенцев, жителей только что деоккупированных территорий, медицинские учреждения, волонтерские организации и тому подобное. Сумма гуманитарной помощи от АТБ за время войны уже превысила 200 миллионов гривен. Более трех тысяч работников компании вступили в ряды ВСУ, стали на защиту нашей государственности и воли.

Сейчас именно единение и совместная поддержка отечественного энергетического фронта помогут нам всем пережить самые тяжелые периоды, сведут на нет коварные намерения врага.

Отметим, что компания еще с 2019 года внедряет модернизацию магазинов торговой сети "АТБ". Обновленные "АТБ" – своеобразный инновационный площадка, где внедрены современные решения в сфере розничной торговли, строительства и энергосбережения. В дискаунтерах " АТБ новой концепции установлено холодильное и морозильное оборудование последнего поколения, новейшая система освещения, построенную на базе LED технологий, внедрены технологии утепления, отопления и рекуперации энергии, которые сокращают до 70% расходов на отопление.

Эти инновационные решения уже доказали свою эффективность и особенно пригодились сегодня.

Так что держим строй и совместными усилиями приближаем нашу победу, Слава Украине!