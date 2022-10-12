Как патриотический бизнес, АТБ оперативно реагирует на вызванные вражескими обстрелами украинской инфраструктуры энергетические трудности, и сокращает потребление электроэнергии. Уже с сегодняшнего дня в дискаунтерах крупнейшей торговой сети страны введены определенные ограничения, которые при этом не повлияют на стабильность работы магазинов.
Так, на период полного восстановления и стабилизации работы объектов инфраструктуры и для поддержания надежной работы всей украинской энергосистемы, "АТБ" с 12.10.2022 года существенно сокращает потребление электроэнергии всеми действующими магазинами. Речь идет об отказе от излишней в нынешних военных обстоятельствах подсветки вывесок, бордов, сити-лайтов, стел, рекламы на фасаде магазинов, освещении прилегающей территории и тому подобное. Также компания отказывается от привычных покупателям подсветки регалов, боксов, полок в торговом зале и освещения помещений, которые определенное время не используются сотрудниками магазина. Такое решение является осознанным откликом компании как социально-ответственного и патриотического бизнеса на новые вызовы военного времени. Несмотря на то, что по состоянию на сегодня в разных уголках нашей страны работают более 1100 магазинов АТБ, экономия будет действительно заметной.
Напомним, с самого начала военной агрессии "АТБ" фактически стала форпостом гуманитарного фронта страны. Компания перешла на особый усиленный режим работы, прилагает максимум усилий для бесперебойного обеспечения населения свежими продуктами питания и товарами первой необходимости.
Параллельно с этим, АТБ системно поддерживает не только ВСУ, но и мирное население, пострадавших от ракетных ударов, вынужденных переселенцев, жителей только что деоккупированных территорий, медицинские учреждения, волонтерские организации и тому подобное. Сумма гуманитарной помощи от АТБ за время войны уже превысила 200 миллионов гривен. Более трех тысяч работников компании вступили в ряды ВСУ, стали на защиту нашей государственности и воли.
Сейчас именно единение и совместная поддержка отечественного энергетического фронта помогут нам всем пережить самые тяжелые периоды, сведут на нет коварные намерения врага.
Отметим, что компания еще с 2019 года внедряет модернизацию магазинов торговой сети "АТБ". Обновленные "АТБ" – своеобразный инновационный площадка, где внедрены современные решения в сфере розничной торговли, строительства и энергосбережения. В дискаунтерах " АТБ новой концепции установлено холодильное и морозильное оборудование последнего поколения, новейшая система освещения, построенную на базе LED технологий, внедрены технологии утепления, отопления и рекуперации энергии, которые сокращают до 70% расходов на отопление.
Эти инновационные решения уже доказали свою эффективность и особенно пригодились сегодня.
Так что держим строй и совместными усилиями приближаем нашу победу, Слава Украине!