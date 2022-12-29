Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent составляет 83,14 долл за баррель, что на 0,12 долл (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину цена на нефть в четверг, 29 декабря, продолжила снижение из-за слабой эффективности торгов в конце года.

Как сообщает Еnkorr, на лондонской бирже ICE Futures стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent составляет 83,14 долл за баррель, что на 0,12 долл (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,07 долл (1,3%), до 83,26 долл за баррель.

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Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,28 долл (0,35%), до 78,68 долл за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,57 долл (0,7%), до 78,96 долл за баррель.

Война в Украине и нефтяные санкции против РФ:

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

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