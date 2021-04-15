Уже более 9,5 тыс. домов отключены от отопления.

Отопительный сезон в Киеве будет полностью завершен в течение ближайших нескольких дней, на сегодня от теплоснабжения уже отключены 9,5 тыс. жилых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор «Киевских тепловых сетей» КП «Киевтеплоэнерго» Василий Деревицкий во время онлайн-брифинга.

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«Мы заканчиваем отопительный сезон в Киеве, который длился больше шести месяцев. Где-то через пять дней мы закончим все переключения. У нас сейчас отключено больше 9,5 тысяч жилых домов. Все социальные места: детские сады, школы, больницы - отключаются по индивидуальным заявкам руководителей этих предприятий», - сказал он.

По словам Деревицкого, отопительный сезон был сложным из-за резкого снижения температуры воздуха. Таким образом, увеличился расход газа на 12%, а производство тепловой энергии - на 17%.

Что этому предшествовало

12 апреля в Киеве началось отключение жилых домов от услуги централизованного отопления.

31 марта Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля, однако из-за похолодания завершение отопительного сезона было перенесено.

Решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура держится выше +8 градусов в течение трех дней.

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Автор: Анна Бредихина