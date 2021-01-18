Запасы газа в ПХГ за неделю сократились до 22,5 миллиарда кубометров.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 9 по 16 января сократились на 2,6% - до 22,5 миллиарда кубометров.

Читайте такжеКабмин снизил цену на газ для населенияОб этом свидетельствуют данные госкомпании "Оператор ГТС".

По состоянию на 16 января запасы газа в ПХГ были на 27% больше, чем на аналогичную дату 2020 года (17,7 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 73%.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта 2020 года начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

28 октября пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа.

По состоянию на 28 октября запасы газа в подземных хранилищах составляли более 28 миллиардов кубометров.

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Автор: Игорь Орел