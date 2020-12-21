Запасы газа в ПХГ за неделю сократились до 24,7 миллиарда кубометров.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 13 по 19 декабря сократились на 2% - до 24,7 миллиарда кубометров.

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По состоянию на 19 декабря запасы газа в ПХГ были на 27% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (19,4 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 80%.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

28 октября пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.

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Автор: Игорь Орел