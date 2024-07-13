Отмечается, что предложение Варшавы должна утвердить Еврокомиссия.

Польша обратилась в Еврокомиссию с предложением поставлять Украине электроэнергию, выработанную на польских ТЕС. Варшава таким образом хочет не только поддержать Киев грядущей зимой, но и сократить плату за выбросы.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, а чтобы не платить за выбросы, отправлять произведенную электроэнергию за европейские деньги по существующему энергомосту в Украину", - цитирует премьер-министра Польши Дональда Туска издание PAP. "Это обеспечит дополнительный источник электроэнергии для нашего восточного соседа, чьи электростанции подвергаются российским ракетным атакам".

По словам пресс-секретаря ЕК Тима Макфи, "польские власти запросили встречу с Комиссией для обсуждения этого вопроса".

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"Электроэнергия, произведенная электростанциями в ЕС и поставляемая в Украину, подпадает под обычные правила ETS: электростанции должны вкладываться в квоты и, следовательно, платить за выбросы", - подчеркнул Макфи.

По его словам, Еврокомиссия по-прежнему готова поддержать энергетическую систему Украины этой зимой, но не хочет спекулировать на польской идее, поскольку не знает деталей.

Макфи заявил, что ЕК сосредоточена на увеличении экспортных мощностей Украины; синхронизация электросетей ЕС и Украины произошла сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом он упомянул о поставках материалов, необходимых для восстановления поврежденной и защиты работающей инфраструктуры, а также о поставках Украине оборудования, способствующего децентрализации ее энергосистемы, включая ветряные электростанции и солнечные панели. Макфи отметил, что в ЕС есть страны, которые решили поддержать Украину поставками угля.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Российская Федерация пытается полностью уничтожить украинскую энергосистему, ударяя ракетами и дронами по объектам генерации и передачи электроэнергии. Только в Киеве сегодня российская армия полностью разрушила или повредила три трансформаторных подстанции ДТЭК.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в лучшем случае зимой электроэнергии не будет по 12 часов в сутки. Однако вполне вероятно, что будет и другой сценарий, когда свет будут давать 6 часов в сутки в пиковые периоды, а, возможно, и меньше.

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