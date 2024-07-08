Речь идет о сжигании польского угля на электростанциях для выработки электричества.

Премьер-министр Польша Дональд Туск сообщил, как Польша планирует помочь Украине в удовлетворении ее потребностей в электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер Польши сказал, что вопрос об энергетике является ключевым. По его словам, сейчас в Польше обсуждают то, каким образом непосредственно могут помочь Украине в поставках электроэнергии перед зимой. Речь идет о сжигании польского угля на электростанциях для выработки электричества.

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Он добавил, что украинские энергетические объекты находятся перед угрозами российских атак.

"Мы работаем над тем, чтобы сжигать польский уголь, которого у нас много, и не платить за сжигание этого угля, то есть за выбросы. А (полученную) электроэнергию... за европейские деньги передавать в Украину энергетическим учреждениям. Конечно, это не решит всей проблемы, но, по крайней мере, в какой-то части, сможет помочь пройти эту сложную зиму", - сказал Туск.

Также он добавил, что Польша будет говорить со всеми партнерами, или те искали креативные решения помочь Украине, потому что с осени проблема станет сложнее.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Российская Федерация пытается полностью уничтожить украинскую энергосистему, ударяя ракетами и дронами по объектам генерации и передачи электроэнергии. Только в Киеве сегодня российская армия полностью разрушила или повредила три трансформаторных подстанции ДТЭК.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в лучшем случае зимой электроэнергии не будет по 12 часов в сутки. Однако вполне вероятно, что будет и другой сценарий, когда свет будут давать 6 часов в сутки в пиковые периоды, а, возможно, и меньше.

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