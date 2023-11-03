Административная инфляция в Украине будет постепенно расти.

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменено только в 2025 году, прогнозируется в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Согласно прогнозу НБУ, административная инфляция в Украине будет постепенно расти в прогнозируемом периоде из-за подорожания табачной продукции и тарифов ЖКУ.

"В то же время ее будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, который согласно предположениям этого прогноза будет отменен только в 2025 году". - говорится в отчете.

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НБУ отмечает, что отмена моратория приведет к ускорению административной инфляции до 19%. Впрочем, ожидается, что повышение тарифов будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями.

Мораторий на повышение тарифов

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов.

1 июня Кабинет министров Украины повысил тариф на электрическую энергию для населения почти вдвое, до уровня 2,64 грн за кВт-ч.

Председатель Комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Константин Ущапковский пояснил, что увеличение тарифов для населения связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры. Экономически обоснованный тариф для домохозяйств составляет около 6 грн за киловатт-часов.

1 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тариф на холодную воду, но впоследствии это решение было отменено после вмешательства высшего руководства страны.

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