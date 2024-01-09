Все из-за увеличения количества необоснованных неплатежей.

Правительство приняло решение отменить мораторий на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за того, что увеличились неплатежи, рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфир телемарафона.

По его словам, наиболее дисциплинированными плательщиками были субсидианты, которые опасались "слететь с субсидии" за долги, и пенсионеры, которые имеют привычку платить вовремя.

Вместе с тем было видно, что плательщики, которые являются достаточно обеспеченными, начали злоупотреблять нормами и накапливать долги за электроэнергию.

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"Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет", - сказал Герус.

Он сообщил, что деньги нужны компаниям на восстановление энергетики после обстрелов. Поэтому правительство приняло такое решение.

Ситуация с коммунальными услугами

После полномасштабного вторжения РФ Кабмин запретил начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых на задолженность за жилищно-коммунальные услуги, образованную за несвоевременное или неполное внесение платы населением. Кроме того, запретили прекращать или приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае неуплаты или оплаты не в полном объеме.

Впрочем, 9 января стало известно, что Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисления и взыскания неустойки (штрафов, пени) и задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Также в ближайшее время в Украине могут ввести плановые отключения электроэнергии. Вероятно, они будут иметь избирательный характер и будут применяться в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

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