Влияние российской атаки на энергосистему Украины определяют до сих пор.

26 августа Россия нанесла массированный удар по Украине. Били, в частности по объектам энергетики, из-за чего украинцы возвращаются к жизни с графиками отключения света.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что 27 августа без электроэнергии одновременно может быть 50-70% населения. Он отметил, что влияние российской атаки на энергосистему Украины определяют до сих пор. УНИАН собрал информацию о графиках отключения света в разных областях.

Предварительно, по информации от "Укрэнерго", в городе Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений. Об этом сообщает ДТЭК. Распределение отключений по очередям выглядит так:

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00:00 - 06:00 три очереди отключений.

06:00 - 11:00 четыре очереди.

11:00 - 15:00 три очереди.

15:00 - 21:00 четыре очереди.

21:00 - 00:00 три очереди.

Кроме того, существует высокая вероятность применения "серых" зон графиков. Абоненты ДТЭК в Киеве могут узнать свою группу отключений здесь, а также на сайте Yasno.

В остальных областях, где поставщиком электроэнергии является эта компания, удобно ознакомиться с графиками можно в ботах ДТЭК в Telegram. Для этого введите в поиске "ДТЕК" и название области. Например, для Донецкой области бот будет называться "ДТЕК Донецькі електромережі".

Графики отключения света на 27 августа ввели также в других областях. УНИАН подготовил инструкцию, где можно найти свою группу и где искать графики отключений.

Львовская область

Графики отключений на Львовщине обновляются ежесуточно, а также могут меняться в течение дня, в зависимости от ситуации в энергосистеме. Следить за изменениями можно здесь. Группу отключения узнавайте на сайте "Львовоблэнерго".

Сумская область

Абоненты Сумщины могут узнать свою группу отключений на сайте АО "Сумыоблэнерго", введя свой адрес (или же лицевой счет). Следить за графиками также здесь.

Волынская область

Жители Волыни могут узнать группу отключений на сайте "Волыньоблэнерго", или же через официальные боты в Viber и Telegram. Графики публикуются здесь.

Ривеенская область

Графики отключений электроэнергии для жителей города Ривнн и Ривненской области публикуются на сайте "Ривнеоблэнерго". На нем также можно узнать и группу отключений.

Харьковская область

Жители Харьковщины могут следить за ситуацией в Telegram-канале "Харьковоблэнерго". Группу отключений можно узнать здесь.

Кировоградская область

Жители Кировоградщины могут найти свою группу отключений и актуальный график на сайте "Кировоградоблэнерго", а также через бот в Telegram.

Черниговская область

Стандартный график отключений электроэнергии в Черниговской области рассчитан на применение только трех очередей ГПВ одновременно. Однако, поскольку 27 августа будут отключать четыре очереди, были введены некоторые изменения. Актуальный график вы можете посмотреть здесь. А свою очередь можно узнать на официальном сайте "Черниговоблэнерго".

Полтавская область

Жители Полтавщины могут ознакомиться с актуальным графиком на сайте "Полтаваоблэнерго". С перечнем адресов вы можете ознакомиться здесь.

Запорожская область

Графики почасовых отключений публикуются в Telegram-канале "Запорожьеоблэнерго". Найти свою группу отключений можно здесь.

Черкасская область

Ознакомиться с актуальным графиком отключений жители Черкасской области могут здесь. Узнать, к какой очереди ГПО принадлежит ваш адрес, можно здесь.

Николаевская область

Актуальные графики для Николаевщины "Николаевоблэнерго" публикует в Telegram-канале. Группу отключений вы можете узнать здесь.

Херсонская область

Жители Херсонщины актуальную информацию об отключении электроэнергии могут узнать в боте "Херсоноблэнерго".

Винницкая область

В Винницкой области актуальные графики отключения света публикуются на сайте "Винницаоблэнерго". Там вы сможете и узнать, к какой группе отключений относится ваш адрес.

Житомирская область

Актуальные графики вы можете увидеть на сайте "Житомироблэнерго". По этой ссылке также можно определить свою очередь отключения.

Хмельницкая область

"Хмельницкоблэнерго" публикует графики отключений в Telegram-канале. Свою очередь можно найти здесь.

Тернопольская область

"Тернопольоблэнерго" оповещает своих потребителей о графиках отключения в Telegram-канале. Проверить к какой очереди (группе) относится ваш адрес можно на официальном сайте.

Ивано-Франковская область

Узнать очередь отключений абоненты "Прикарпатьеоблэнерго" могут на официальном сайте компании. За графиками можно следить здесь.

Закарпатская область

Графики отключения света можно увидеть здесь. В то же время узнать группу отключения можно здесь или через официальные боты компании.

Черновицкая область

Графики отключений можно узнать здесь. К какой группе относится ваш адрес, проверить можно на сайте "Черновцыоблэнерго".

Луганская область

Территория Луганщины почти полностью оккупирована. В прифронтовых населенных пунктах отключения не вводятся.

Ситуация в энергосистеме Украины

После ракетно-дроновой атаки РФ по Украине во многих областях начались перебои с электроснабжением. В ряде регионов также не было водоснабжения.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН рассказал, что российская атака нанесла ущерб объектам украинской энергетической инфраструктуры, но не вызвала значительных разрушений и не имеет критического влияния.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуацию в украинской энергетике после очередной атаки эксперты оценивают как сложную.

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