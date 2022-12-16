Украинская ПВО нивелирует эффект от ракетных атак российских оккупантов на 80-90%.

Российские ракетные удары по Украине имеют весьма сомнительную эффективность, а эффект от таких атак нивелирует украинская ПВО. При этом, факт падения ракет на территории самой России может свидетельствовать о серьезной проблеме.

Как заявил в Telegram военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, очередной ракетный удар оккупантов по Украине, как и прошлые, прошел с весьма сомнительным результатом. Эксперт подчеркнул, что восстановление энергосистемы Украины опережает возможности российских оккупантов по накоплению боекомплекта.

Кроме того, украинская ПВО нивелирует эффект от таких атак российских войск на 80-90%.

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"То есть, КПД (коэффициент полезного действия – ред.) регулярного налета намного ниже ожидаемых результатов и очень редко превышает 10%. А 10% назвать КПД довольно сложно, не говоря уже о чем-то большем. Сегодняшний удар, равно как и предыдущий, продемонстрировал применение разнообразной номенклатуры ракетного вооружения, что доказывает невозможность унифицировать боекомплект. Отсутствие унификации говорит об ограниченном накопительном ресурсе", – отметил Коваленко.

Однако, по словам эксперта, последний ракетный удар все же отличился от предыдущих атак.

"Нынешний обстрел отличился от предыдущих тем, что в Волгоградской области были зафиксированы упавшие российские ракеты Х-101. На данный момент сложно сказать, были эти ракеты сбиты средствами ПВО, панично отработавших по своим же объектам, или из-за некой технической неисправности. Но если не исключать техническую составляющую, то я более чем уверен, что это ракеты из новой партии. Почему так? Да потому, что их сейчас изготавливают в авральном режиме и не проводят должного технического контроля изделий. И подтверждение – регулярно падающие 9М723", – добавил Коваленко.

Случившееся свидетельствует о том, что Россия "не только ограничена в производственных возможностях новых ракет, но и качество выпускаемой продукции вызывает серьезные вопросы".

Ракетный удар по Украине 16 декабря

Утром в пятницу, 16 декабря, 2022 года, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты осуществили очередной ракетный удар по украинским городам.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Россия запустила по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 – крылатые (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 – управляемые авиационные ракеты (Х-59/Х-31П). Украинские защитники уничтожили 60 ракет.

Одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге. Известно о 3 погибших и 13 раненых в результате атаки.

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