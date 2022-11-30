Время отключений электроэнергии в столице сокращается.

В четверг, 1 декабря, в Киеве продолжат применять экстренные отключения света. Однако время отключений становится меньше.

Как сообщила пресс-служба ДТЭК, графики отключений действовать не будут.

"Стабилизационные графики пока не действуют. Мы стараемся как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуем в соответствии с ситуацией в энергосистеме", – говорится в сообщении.

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В то же время гендиректор компании-поставщика Yasno Сергей Коваленко отметил, что время отключений электроэнергии сокращается.

"В понедельник киевляне в среднем отключались на 9 часов, а вчера – меньше чем на 7 часов в сутки. Сегодня и сами ограничения были меньше – 545 МВт. В течение дня отключалось 953 тысячи клиентов, на 5 тыс меньше, чем вчера. Но пока мы все равно в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики не действуют, но мы на них ориентируемся и к ним приближаемся", – пояснил он.

Отключение электроэнергии в Украине

Из-за ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры в Украине ввели отключения электроэнергии.

По состоянию на 30 ноября дефицит электроэнергии в Украине составляет 27%, что на 3% меньше, чем днем ранее. В то же время превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация в энергосистеме улучшается с каждым днем. Сейчас специалисты занимаются увеличением объема генерации.

При этом Министерство энергетики поручило Государственной инспекции энергетического надзора Украины на время военного положения осуществлять проверки облэнерго на предмет корректности применения графиков отключения электроэнергии.

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