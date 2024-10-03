Александр Харченко напомнил, что основу украинской энергосистемы составляют АЭС.

Российские оккупанты не оставляют попыток уничтожить украинскую энергосистему в преддверии зимы. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко озвучил сценарии, по которым может развиваться ситуация.

Эксперт в интервью изданию "Обозреватель" отметил, что, если зима будет холодной - температура воздуха будет 5-15 градусов ниже нуля, то повреждение трансформаторов приведет к очень тяжелым последствиям.

"Лучший сценарий выглядит как наличие электричества в течение 4 часов для домохозяйства. Это хороший сценарий. В плохом сценарии мы где-то 2-3 дня будем вообще выходить из шока и иметь электричество через сутки на 2 часа, затем снова на 2 часа", – объяснил Харченко.

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При этом он напомнил, что АЭС составляет основу энергосистемы, поэтому, если вывести их из системы, то полученный дефицит не смогут перекрыть за счет импорта из Европы. В связи с этим Украине необходимо защитить атомные станции, а для этого нужны дополнительные средства противовоздушной обороны, но даже это не дает гарантий сохранности энергообъектов.

Отключения света в Украине зимой - прогнозы

Нардеп Сергей Нагорняк отметил, что отключения света зимой будут зависеть от температурного режима и активности обстрелов с российской стороны.

В свою очередь эксперт по энергетике Сергей Дяченко считает, что в случае отключения АЭС от энергосистемы придется переходить на аварийные отключения света.

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