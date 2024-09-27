Отмечается, что украинская энергосистема сильно пострадала от российских атак.

Российская Федерация ракетными ударами уничтожила большую часть энергетической системы Украины, поэтому предстоящая зима обещает быть сложной. Эксперты рассказали, что будет с отключениями света в отопительный сезон.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в комментарии 24 каналу отметил, что свет могут выключать от 8 до 12 часов, в зависимости от температуры воздуха и времени суток. При этом он указал, что самая сложная ситуация с электроснабжением будет в прифронтовых областях.

"Речь идет о Харьковской, Запорожской, Херсонской, Сумской области. В то же время в Одессе и Днепре, где сконцентрировано большое количество потребителей, также прогнозируются длительные отключения. Поскольку Киев является одной из основных целей россиян, то там также прогнозируются более длительные отключения", - объяснил эксперт.

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В свою очередь председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко указал, что если россияне будут наносить удары по подстанциям, то это приведет к нештатной остановке атомных электростанций, что спровоцирует уже длительные отключения света.

"Учитывая, насколько разрушена наша энергосистема, а именно то, что у нас нет запаса генерации, 2-3 дня без света, которые могли быть в 2022 – 2023 годах, теперь могут превратиться в 5-6 дней без света и тепла", – объяснил эксперт.

Отключения света в Украине зимой - прогнозы

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сделала прогноз относительного того, что ждет Украину зимой. Она считает, что украинцам стоит ожидать непростой зимы, но ситуация не будет катастрофической.

Ранее украинский предприниматель и народный депутат Сергей Нагорняк отметил, что отключения света зимой будут зависеть от температурного режима и активности обстрелов с российской стороны.

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