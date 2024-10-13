Отмечается, что понижение температуры приводит к увеличению нагрузки на электросеть.

В Украине в ближайшие дни ожидаются первые заморозки. Энергетики не считают, что понижение температур приведет к отключениям света.

"Нет (не будет графиков отключений, - УНИАН), энергосистема на сегодняшний день работает стабильно. Прогнозируемые заморозки не будут длительными", - отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

По его словам, местные органы власти решают, когда начать отопительный сезон – среднесуточная температура воздуха должна опускаться ниже +8 градусов в течении трех суток подряд. При этом он указал, что длительные периоды снижения температуры приводят к увеличению потребления электроэнергии.

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"На сегодняшний день внедрен необходимый комплекс мероприятий, к примеру, с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации. Уже девять блоков есть в энергосистеме, что придает мощности, добавляет возможности покрывать увеличенный спрос", - подытожил чиновник.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что эта зима может пройти без отключений света, если удастся избежать новых разрушений энергетической инфраструктуры.

Позже в Минэнерго отмеили, что в Украине вывели из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из АЭС и завершили ремонтную кампанию.

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