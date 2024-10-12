Заморозки на почве и в воздухе ожидаются ближайшей ночью.

Ближайшей ночью, 13 октября, в Украине будут заморозки. Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

Заморозки, как прогнозируется, будут на почве и в воздухе:

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"13 октября ночью в Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях сильные заморозки в воздухе 0°...-3° (II уровень опасности оранжевый)".

Также, по данным синоптиков, ночью 13 октября в западных областях и на поверхности почвы ожидаются заморозки 0°...-3°. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 13 октября - прогноз по Украине

В воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями. На Левобережье, в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях ожидаются умеренные дожди. Ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях и Крыму местами осадки будут значительными. В Киевской, а днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях пройдет небольшой дождь. На остальной территории будет без осадков.

Ночью и утром в западных областях будет наблюдаться туман. Скорость ветра будет 7-12 м/с, в восточных и Запорожской областях, а днем и на крайнем западе страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет +3°...+8°, в западных областях сильные заморозки до 0°...-3°, на Левобережье ночью +7°...+12°. Днем в большинстве областей будет +10°...+15°, только в южной части воздух прогреется до +12°...+17°.

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