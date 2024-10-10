В Минэнерго призвали экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления.

В Украине вывели из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из АЭС и завершили ремонтную кампанию. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Энергоатом" вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из АЭС.

"Энергоатом" успешно завершил ремонтную кампанию 2024 года и подготовил к работе в зимний период все 9 энергоблоков, подконтрольные Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу.

В Минэнерго призвали экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00.

Ситуация в энергетике: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр энергетики Герман Галущенко заявил, что эта зима может пройти без отключений света, если удастся избежать новых разрушений энергетической инфраструктуры.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщал, что если зима в Украине будет теплой, отключения электроэнергии могут быть только в пиковые часы. Но если температура будет опускаться ниже нулевой отметки, без света придется сидеть до 12 часов.

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