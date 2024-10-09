Правда, лишь при условии, что оккупанты не смогут повредить больше ни одной электростанции или трансформатора.

Эта зима может пройти без отключений света, если удастся избежать новых разрушений энергетической инфраструктуры. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на форуме "Энергия бизнеса 2024", его слова приводит Forbes.

Так, министр раскритиковал недавний отчет ООН, в котором прогнозировалась продолжительность отключений света этой зимой – от 4 часов в сутки при оптимистическом сценарии до 18 часов при пессимистическом.

"Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных аргументов", – утверждает Галущенко.

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По словам министра, эта зима может пройти совсем без отключений света (кроме обычных локальных аварий), если россияне не повредят уже восстановленные или до сих пор уцелевшие энергообъекты.

При этом Галущенко подчеркивает, что надежную защиту электростанций может обеспечить только ПВО. По его словам, атака россиян 26 августа показала, что стационарные системы защиты второго уровня не способны полностью обезопасить энергообъекты от российских ракет.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, после последнего крупного обстрела украинской энергетики, который россияне осуществили 26 сентября, многие эксперты наперебой принялись рисовать апокалиптические прогнозы на зиму. Некоторые доходили до того, что в своих прогнозах обещали по несколько дней без света и тепла.

Свой прогноз озвучила и Мониторинговая миссия ООН в Украине. Они ожидают, что в самом лучшем случае украинцам придется сидеть без света по 4 часа в сутки. А в худшем – по 18 часов.

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