Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

В Киеве и области продолжают применять экстренные отключение электроэнергии.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении ДТЭК Киевские электросети.

Также отмечается, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

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Российская атака дронам на Киев 19 декабря - что известно

19 декабря Киев подвергся несколько волн атак иранскими дронами Shahed. Враг выпустил по столице 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить.

Через атаку в энергосистеме возник значительный дефицит мощности.

23 декабря в Киевской городской военной администрации сообщили, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен рассказала, что Европейский союз окажет Украине помощь в виде 900 генераторов и миллиона энергосберегающих лампочек.

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