Нашей стране необходимо готовиться к новым атакам со стороны противника, отметил глава правительства.

Российские военные будут пытаться до конца года оставить украинцев без централизованного энергоснабжения.

Необходимо готовиться к новым вражеским атакам, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить нас без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - сказал он.

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Новые массированные удары России по Украине - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, утром 16 декабря Украина подверглась очередной массированной российской ракетной атаке. Воздушная тревога длилась более четырех часов. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 60 из 74 выпущенных врагом ракет.

В результате ракетной атаки были повреждены около девяти объектов генерации, один из которых в Киевской области.

В некоторых громадах возникли проблемы с электро, водо-, теплоснабжением и связью.

Ночью 19 декабря российские оккупанты запустили по Украине 35 дронов "Шахед", из которых было сбито 30.

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