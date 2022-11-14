Электроэнергию будут отключать с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00.

Завтра плановые отключение электроэнергии будут в Киеве и 8 областях.

Во всех других областях Украины отключения не прогнозируются, сообщается на странице НЭК "Укрэнерго" в социальной сети Facebook.

"Завтра, 15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 плановые отключения будут действовать в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

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Отключение света в Украине

Как сообщал УНИАН, энергосистема Украины в октябре и ноябре подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов. По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября во всей стране ввели ограничения на поставки электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что за последние пять недель захватчики обстреляли десятки подстанций "Укрэнерго".

На прошлой неделе Россия серьезно повредила один из ключевых объектов"Укрэнерго". Из-за этого ряд областей имеет проблемы с питанием.

Сегодня, 14 ноября, в "Укрэнерго" заявили, что плановые отключения электроэнергии для потребителей будут продолжаться в Киеве и ряде областей до завершения соответствующих ремонтных работ.

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