В среду, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.
При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.
В ДТЭК также сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой областях, по указанию "Укрэнерго", завтра в течение всех суток будут действовать графики отключений.
Кризис в украинской энергосистеме
Во вторник, 4 июня, в Киеве и 7 областях временно вводили экстренные отключения света. В "Укрэнерго" отметили, что в этих регионах превысили лимиты потребления.
Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что следующей зимой в Украине возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки.
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