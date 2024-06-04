При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений.

В среду, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.

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В ДТЭК также сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой областях, по указанию "Укрэнерго", завтра в течение всех суток будут действовать графики отключений.

Кризис в украинской энергосистеме

Во вторник, 4 июня, в Киеве и 7 областях временно вводили экстренные отключения света. В "Укрэнерго" отметили, что в этих регионах превысили лимиты потребления.

Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что следующей зимой в Украине возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки.

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