В Киеве продолжают отключать горячую воду: список домов

«Киевтеплоэнерго» с 19 мая отключит горячее водоснабжение в 10% домов столицы. Отключение продлится около двух недель.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» с 19 мая по 5 июня отключит горячее водоснабжение для 10% домов столицы с целью проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщает пресс-служба компании.

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«19 мая Киевтеплоэнерго развернет испытания сетей зоны теплоснабжения ТЭЦ-5. Они продлятся около двух недель - до 5 июня 2020 года. В связи с этим горячее водоснабжение приостановится для 1300 жилых домов Соломянки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева», - сказано в сообщении.

Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение из-за гидравлических испытаний сетей, размещены на официальном сайте «Киевтеплоэнерго».

Как сообщал УНИАН, в середине мая в Киеве начались гидравлические испытания тепловых сетей, которые сопровождаются отключением горячего водоснабжения жителей столицы.

Целью гидравлических испытаний сетей является проверка работы системы теплоснабжения и выявление ее слабых мест для ремонта в межотопительный сезон и уменьшение аварийности зимой, а соответственно - отключений тепла.

В начале апреля замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев заявил, что «Киевтеплоэнерго», несмотря на карантин, не будет отменять проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.