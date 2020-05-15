В Киеве начали отключать горячую воду - список домов-первопроходцев (видео)

Первый этап коснется 20% домов столицы и продлится две недели.

В Киеве начались гидравлические испытания тепловых сетей, которые сопровождаются отключением горячего водоснабжения жителей столицы, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

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«Вместе с ослаблением карантина в Киеве начались гидравлические испытания теплосетей. Это обязательный этап подготовки теплового хозяйства города к следующему отопительному сезону. Они проводятся поэтапно. На первом этапе, который продлится около двух недель, испытания ведутся в зоне теплосетей 20% домов столицы», - сказано в сообщении.

Отмечается, что целью гидравлических испытаний сетей является проверка работы системы теплоснабжения и выявление ее слабых мест для ремонта в межотопительный сезон и уменьшение аварийности зимой, а соответственно - отключений тепла.

Адреса домов, где временно отсутствует горячая вода, можно узнать здесь.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев заявил, что «Киевтеплоэнерго», несмотря на карантин, не будет отменять проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.