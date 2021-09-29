Власти города подали запросы в облсовет и администрацию, но те подобные программы не финансируют, утверждает мэр.

Жители города Украинка (Киевская область) требуют от мэра Александра Туренко выделить из местного бюджета средства на утепление домов, построенных несколько десятилетий назад. Об этом говорится в обновленной программе "Дубинизмы", выходящей на канале 2+2.

"Местные жители самоорганизовались в ОСМД и взялись решать проблемы жилья самостоятельно. Изменили внутридомовые коммуникации, не дождавшись капремонта. Однако задача номер один - комплексное утепление дома, что позволит экономить на оплате отопления вдвое", – рассказывают журналисты.

Также, как сообщили представители нескольких ОСМД, им удалось привлечь финансирование Фонда энергоэффективности, где 10% необходимых средств можно получить в Киевской областной государственной администрации. Но местные власти не включили в бюджет города соучастие в модернизации домов.

По словам мэра города Александра Туренко, власти города подали запросы в областную раду и администрацию.

"Но они такие программы не финансируют", – утверждает мэр.

Но как выяснилось, в программе "Энергодом" дополнительным источником финансирования являются именно местные бюджеты. Соответствующее обязательство город взял на себя еще в прошлом году: тогда власть Украинки подписала меморандум с Фондом энергоэффективности для покрытия части расходов жителей для привлечения средств по программе.

Автор: Григорий Бондарь