Жители города Украинка (Киевская область) требуют от мэра Александра Туренко выделить из местного бюджета средства на утепление домов, построенных несколько десятилетий назад. Об этом говорится в обновленной программе "Дубинизмы", выходящей на канале 2+2.
"Местные жители самоорганизовались в ОСМД и взялись решать проблемы жилья самостоятельно. Изменили внутридомовые коммуникации, не дождавшись капремонта. Однако задача номер один - комплексное утепление дома, что позволит экономить на оплате отопления вдвое", – рассказывают журналисты.
Также, как сообщили представители нескольких ОСМД, им удалось привлечь финансирование Фонда энергоэффективности, где 10% необходимых средств можно получить в Киевской областной государственной администрации. Но местные власти не включили в бюджет города соучастие в модернизации домов.
По словам мэра города Александра Туренко, власти города подали запросы в областную раду и администрацию.
"Но они такие программы не финансируют", – утверждает мэр.
Но как выяснилось, в программе "Энергодом" дополнительным источником финансирования являются именно местные бюджеты. Соответствующее обязательство город взял на себя еще в прошлом году: тогда власть Украинки подписала меморандум с Фондом энергоэффективности для покрытия части расходов жителей для привлечения средств по программе.