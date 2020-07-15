Кабмин внес "Оператора ГТС" в список стратегических предприятий

Решение принято на заседании правительства без обсуждения.

Кабинет министров Украины внес госкомпанию "Оператор газотранспортной системы" в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной Министерству финансов Украины.

В 2019 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему увеличился на 3,2% - до 89,58 миллиарда кубометров.

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