Кабмин внес "Оператора ГТС" в список стратегических предприятий
Кабинет министров Украины внес госкомпанию "Оператор газотранспортной системы" в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства без обсуждения.
Как сообщал УНИАН, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной Министерству финансов Украины.
В 2019 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему увеличился на 3,2% - до 89,58 миллиарда кубометров.
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