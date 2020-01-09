Транзит российского газа через Украину превысил 100 миллионов кубов в сутки

В первые дни нового года транзит был снижен до 35-45 миллионов кубометров в сутки.

Транзит российского газа через Украину превысил 100 миллионов кубометров в сутки, тогда как в первые дни нового года он был снижен до 35-45 миллионов кубометров.

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Об этом в Facebook сообщил директор госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита - за 08/01 транзит превысил 100 миллионов в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", - написал Макогон.

4 января он сообщал, что, несмотря на временное снижение физических объемов транзита до 35-45 миллионов кубометров в сутки в первые дни нового года, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 миллионов кубометров в сутки.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.