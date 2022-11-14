Большая часть освобожденной области без света с 6 ноября.

Российские захватнические войска уничтожили энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области.

Взорваны два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

"Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная - что по мнению террористов не сделали взрывы, дополнительно расстреляно и разбито. Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонщины. Подлая орда, которая умеет только разрушать", - написал он.

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Сейчас разрабатываются схемы запитывания Херсонщины из соседних двух областей.

Также саперы обследуют высоковольтные линии, которые проходят вдоль территорий, где шли тяжелые бои.

"Уровень заминированности там очень высокий. Работаем осторожно, но не теряем ни одной минуты. Большая часть освобожденной Херсонщины без света с 6 ноября. Делаем все возможное, чтобы по выбранным резервным схемам заживить людей как можно быстрее", - отметил Кудрицкий.

Кроме того, необходимое оборудование уже направляется в Украину от системных операторов Польши и Франции, которые откликнулись на просьбу о помощи.

Освобождение Херсонщины

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военнослужащие зашли в Херсон, который находился в российской оккупации с начала полномасштабного вторжения РФ.

Горожане встречали Вооруженные силы Украины с флагами и громко праздновали освобождение города от оккупационных войск.

В оперативном командовании "Юг" сообщали, что с начала прошлой недели вооруженные силы Украины деоккупировали 179 населенных пунктов на правом берегу Днепра.

Ранее в ДТЭК сообщили, что на восстановление линии электроснабжения с Днепропетровщины до освобожденной части Херсонской области нужно не менее 2-3 недель.

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