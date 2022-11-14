Сахарук считает, что наибольшие разрушения электролиний будут в районе Берислава и Давыдова Брода.

На восстановление линии электроснабжение с Днепропетровщины в освобожденной части Херсонщины через существенные повреждения нужно минимум 2-3 недели.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона отметил, что его компания приобщена к восстановлению линий электропередач на деоккупированных участках Херсонщины, в помощь местной "Херсоноблэнерго".

По словам Сахарука, специалисты уже обошли 75 километров поврежденных электролиний из 100.

Видео дня

"Видим, что там уже 16 опор нет, много проволоки лежит на земле. Сегодня дообследуем район Берислава и Давыдова Брода и будем понимать. Думаю, что там будут самые большие повреждения", - сказал он.

Он добавил, что сейчас главной задачей является разминирование территорий, чтобы обеспечить безопасную работу электрикам.

"Даже если там будут работать 5-6 бригад, то срок восстановления линии из Днепропетровской области до Берислава будет минимум недели 2-3. Не раньше, потому что значительные разрушения", - пояснил Сахарук.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, в деокупованому Бериславском районе Херсонской области враг заминировал практически все объекты критической инфраструктуры, лесополосы, жилые дома и медицинские учреждения.

Критически важная инфраструктура города подверглась колоссальным разрушениям.

Справка УНИАН. 11 ноября в Херсон был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

13 ноября в ОК "Юг" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра деокуповано 179 населенных пунктов, в частности города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

Вас также могут заинтересовать новости: