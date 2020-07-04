Из-за масштабной аварии на подстанции "Укрэнерго" на два часа останавливался крупнейший производитель нефтепродуктов в Украине (видео)

Завод является основным центром общества ПАО "Укртатнафта".

Из-за аварии на подстанции "Укрэнерго" в городе Горишни Плавни Полтавской области на два часа останавливался Кременчугский нефтеперерабатывающий завод - крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине.

Об этом ТСН сообщил Юрий Голич, и.о.. главного инженера завода. Так, по его словам, из-за сбоя в работе предприятия был осуществлен аварийный выброс газа, который и засняли пользователи соцсетей. На фото и видео из труб нефтеперерабатывающего завода вырывается огонь и идет сильный дым.

"Из-за аварии в Горишних Плавнях на станции Кременчугского нефтеперерабатывающего завода упало напряжение из-за чего на 100% на несколько секунд сегодня днем (4 июля) остановилось все предприятие", - пояснил Голич.

"У нас есть подстанция. Она основная, которая питает высоковольтные линии электропередачи мощностью по 150 киловольт. На той подстанции, по предварительному сообщению, произошла авария с возгоранием, взрывом, что привело к снижению посадки напряжения линии внешней передачи. Соответственно от этой основной подстанции питается ТЭЦовская схема, а также подстанция "Факел", которая для завода является резервом. Получилось так, что на заводе кроме основного потребителя и резервный потребитель также на какой-то период времени вышел из строя. А эта подстанция принадлежит "Укрэнерго".

Информация сейчас очень мало. Мы знаем, что там была какая-то очень серьезная авария. Посадки напряжения во внешних сетях происходят довольно часто. То, что у нас остановилось все оборудование на какой-то период времени, у нас впервые за всю историю завода.

Сейчас завод выходит на стабильный режим работы. Но не обошлось без проблемных вопросов: вторая машина работает без технического резерва. Но трудно спрогнозировать, как поведет себя оборудование. Произошедшие за короткий период времени резкие изменения давления и температуры", - заявил Голич.

Он добавил, что такая ситуация на заводе произошла впервые за 55 лет, а фотографии с огнем и дымом он объяснил аварийным сбросом газа. "Поскольку это выходной нам оперативно пришлось вызвать всех на работу: инженеров, электриков. Был осуществлен аварийный сброс газа на факелы, это нормально при аварийных ситуациях", - отметил и. о. главного инженера.

По имеющейся оперативной информации, причина перепада напряжения в аварии на подстанции "Укрэнерго" - взрыв трансформатора 150 кВ. Также без тока оставалось сегодня и город Горишни Плавни.

В ГСЧС Полтавской области ТСН сообщили, что спасателей, в связи с аварийной ситуацией на заводе, не вызвали.

Верховная Рада поддержала принятие в первом чтении и за основу законопроект, который в рамках покрытия дефицита денежных ресурсов на рынке электроэнергии предусматривает снижение ставок «зеленого» тарифа для крупных солнечный и ветровых электростанций. Законопроект был принят без обсуждения. Согласно пояснительной записке, документом, в частности, предлагается уменьшение размеров «зеленых» тарифов с 1 июля 2020 года для объектов, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года, для СЭС более 1 МВт - на 15%, для СЭС меньше 1 МВт - на 10% и для ВЭС - на 7,5%. Также предлагается уменьшение размеров «зеленых» тарифов с 1 июля 2020 года для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года, на 2,5%. Документом также предлагается установление предельного размера «зеленого» тарифа для объектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, что позволит уменьшить размер «зеленых» тарифов для таких объектов до 52%. Депутаты также хотят ограничить сроки ввода в эксплуатацию новых СЭС для получения «зеленого» тарифа путем уменьшения с 1 августа 2020 года размеров «зеленого» тарифа для таких объектов на 50%.

Главным механизмом для стимулирования развития возобновляемой энергетики в Украине «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом о цены на электроэнергию, которая вырабатывается из возобновляемых источников. Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, но при этом генерация забирает с рынка 26% денежного оборота. Как сообщал УНИАН, ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что намерено подписать меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику о снижении «зеленого» тарифа и об остановке строительства новых объектов. Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, что составляет 26% денежного оборота на рынке.

Это решение принято парламентом на фоне падения производства электроэнергии украинскими АЭС, которое было спровоцировано решениями в.а. министра энергетики Ольги Буславець, которую связывают с владельцем ДТЭК Ринатом Ахметовым. Параллельно с этим Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), предварительно одобрила проект решения, согласно которому тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины-госкомпании "Укрэнерго" предлагается повысить более чем вдвое, до 327,97 грн за МВт-час.

«Нацкомиссия собирается повысить тариф на доставку электроэнергии линиями электропередач от электростанции до потребителя. Эта составляющая оплачивается отдельно в тарифе. Вот они повышают ее в 4,5 раза», - рассказал нардеп Александр Дубинский.

По его словам, это приведет к росту стоимости электроэнергии для промышленности на 20%. «И уже сейчас можно говорить, что подобное теневое повышение тарифов отразится на стоимости услуг для всех потребителей. Тарифы для населения останутся теми же, а стоимость, например, водоснабжение – увеличится на те же 20%», - пояснил нардеп.

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