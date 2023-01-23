С начала года Госэнергонадзор получил более 3 тыс. обращений от украинцев, треть из которых касалась якобы несправедливого распределения электроэнергии между потребителями.

Операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым

Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Согласно ему, с начала года Госэнергонадзор получил более 3 тыс. обращений от украинцев, треть из которых касалась якобы несправедливого распределения электроэнергии между потребителями.

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"Инспекция тщательно изучает каждый такой случай. В большинстве оператор систем распределения находит возможность осуществить переключение потребителей к другим электрическим объектам с целью справедливого распределения электроэнергии между потребителями", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в некоторых случаях такое переключение невозможно из-за объектов критической инфраструктуры, которые питаются через общие электрические объекты и сети. Поэтому не всегда есть возможность придерживаться графиков ограничения электроснабжения для некоторых потребителей, которые питаются через общие сети с объектами критической инфраструктуры.

Также часть обращений касается отключения электроснабжения как такового, поскольку у потребителей складывается впечатление, что операторы систем распределения ограничивают электроснабжение по своему усмотрению без каких-либо на то причин.

"По этому поводу следует напомнить, что страна находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Отсутствие света – это вина исключительно агрессора, который системно разрушает украинскую инфраструктуру. Энергетики, иногда ценой своей жизни, круглосуточно и без выходных держат энергетический фронт, восстанавливая и ремонтируя энергооборудование", - подытожили в Госэнергонадзоре

Напомним, с октября Россия начала террористические атаки на энергетическую инфраструктуру. В результате атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.