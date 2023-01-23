Операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым
Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
Согласно ему, с начала года Госэнергонадзор получил более 3 тыс. обращений от украинцев, треть из которых касалась якобы несправедливого распределения электроэнергии между потребителями.
"Инспекция тщательно изучает каждый такой случай. В большинстве оператор систем распределения находит возможность осуществить переключение потребителей к другим электрическим объектам с целью справедливого распределения электроэнергии между потребителями", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что в некоторых случаях такое переключение невозможно из-за объектов критической инфраструктуры, которые питаются через общие электрические объекты и сети. Поэтому не всегда есть возможность придерживаться графиков ограничения электроснабжения для некоторых потребителей, которые питаются через общие сети с объектами критической инфраструктуры.
Также часть обращений касается отключения электроснабжения как такового, поскольку у потребителей складывается впечатление, что операторы систем распределения ограничивают электроснабжение по своему усмотрению без каких-либо на то причин.
"По этому поводу следует напомнить, что страна находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Отсутствие света – это вина исключительно агрессора, который системно разрушает украинскую инфраструктуру. Энергетики, иногда ценой своей жизни, круглосуточно и без выходных держат энергетический фронт, восстанавливая и ремонтируя энергооборудование", - подытожили в Госэнергонадзоре
Напомним, с октября Россия начала террористические атаки на энергетическую инфраструктуру. В результате атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.