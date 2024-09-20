Новым антилидером рейтинга по уплате налогов 10 крупнейшими сетями АЗС стала БРСМ, - эксперт топливного рынка

По мнению эксперта, это самая натуральная измена и саботаж.

БРСМ стала антилидером рейтинга налогоплательщиков среди ТОП-10 АЗС. Компания уплатила налогов в 7 раз меньше лидера - 0,6 против 4,2 грн/л. Об этом написал эксперт топливного рынка, директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, комментируя итоги II квартала.

"Обновился антилидер рейтинга, теперь это БРСМ и уплата 0,6 грн/л. Это один из худших результатов и среди 50 крупнейших сетей. Даже традиционные антилидеры МОТТО и VST во II кв. 2024 оплатили больше (0,7 и 0,8 грн/л)", - написал Куюн.

Согласно приведенным данным, лидер заплатил 4,2 грн/л.

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Вместе с тем, по словам Куюна, нет ни одного налога, который собирали бы удовлетворительно, - ни НДС, ни НнП, ни "зарплатные" налоги.

"По нашим расчетам, розничный рынок топлива скрывает минимум 2-2,5 млрд грн в квартал, или 8-10 млрд грн налогов ежегодно. Это деньги, которые уже по праву принадлежат государству и для сбора которых не нужны "непопулярные" законопроекты и голосования. Надо просто захотеть их собрать. Главная роль здесь принадлежит ГНС и БЭБ", - отметил он.

По мнению эксперта, это самая натуральная измена и саботаж.

"Не уплачиваются и не собираются деньги, которые крайне необходимы для армии. То есть подрывается обороноспособность страны. Именно так надо относиться к неплательщикам и тем, кто может, но не ставит их на место", - подчеркнул Куюн.

Как сообщалось ранее, по итогам I квартала аутсайдеры уплатили менее 1 грн налогов с литра топлива: Avantage7 - 0,79 грн/л, БРСМ-Нафта - 0,87 грн/л, VST - 0,88 грн/л. Лидеры заплатили до 2,83 грн/л, то есть более чем в три раза больше аутсайдеров.

Ранее лабораторные исследования обнаружили в образцах бензина с БРСМ-Нафта и МOTTO содержание спирта 25-35%, убивающего двигатель. В "комплекте" шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).