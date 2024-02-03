Из-за обстрелов и падения обломков БпЛА пострадало оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии.

В ночь на 3 февраля враг снова нанес удар "Шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине, обесточена часть бытовых и промышленных потребителей в Кривом Роге.

Как сообщает "Укрэнерго" в Телеграмм, из-за обстрелов и падения обломков БпЛА пострадало оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии. Отмечается, что энергетики начали аварийно-восстановительные работы сразу после окончания воздушной тревоги.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, из-за атаки без света в районе осталось почти 15 000 человек, а также две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43000 абонентов.

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В то же время глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул предупредил жителей города о введении графиков аварийных отключений по тому алгоритму, что и в прошлом году во время блэкаутов.

"Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", - сообщил Вилкул, напомнив, что в городе функционируют 213 "пунктов несокрушимости", где есть электричество, тепло и все необходимое.

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 февраля из-за ночного удара "шахедов" была обесточена часть Кривого Рога. Без света оставались десятки тысяч потребителей. Кроме того, на одной из шахт в результате обесточивания под землей застряли более сотни горняков.

Сегодня оккупанты запустили 14 ударных дронов типа"Shahed-136/131" с двух направлений: российского Приморско-Ахтарска и с территории оккупированной Чауды. Как и прошлой ночью, значительную часть "шахедов" россияне направили по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

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