Также Украину атаковали двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

В ночь на 3 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину, запустив 14 ударных дронов типа "Shahed-136/131".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, запускали БПЛА с двух направлений: российского Приморско-Ахтарска и с территории оккупированной Чауды. Кроме того, враг атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области РФ.

Как и прошлой ночью, значительную часть "шахедов" россияне направили по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

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"Мобильными огневыми группами воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 9 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей", - рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Атаки дронов по Украине

Как писал УНИАН, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых заявлял, что недавно оккупанты снова изменили тактику Дроновых атак. Сейчас изменилась география ударов и враг больше начал наносить удары по прифронтовым зонам, пытаясь решить собственные задачи.

В ПС ВСУ рассказывали ,что россияне изменили атаки, "пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ".

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