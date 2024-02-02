Сейчас без электроэнергии 40 тысяч абонентов.

В ночь на 2 февраля российские оккупационные войска осуществили новый массированный дроновый удар по южным и центральным областям Украины.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", есть повреждения на одной из их подстанций. Из-за этого в городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители.

"Специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра", - отметили в пресс-службе.

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Как рассказал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, в результате вражеской атаки без электричества осталось около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе - часть больниц,

По состоянию на 07:00 удалось восстановить подачу электричества 60 тысячам абонентов, все больницы – с электроэнергией. Силы ПВО на этом направлении сбили 3 вражеских БПЛА.

Атаки дронов - последние новости

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых заявил, что российские оккупационные войска изменили тактику атак "шахедами" по Украине. В свою очередь, украинская противовоздушная оборона ищет способы противодействия вражеским ударам.

По его словам, сейчас изменилась география ударов. Кроме того, стал другим процент поражения подобных дронов.

Атака по прифронтовым и приграничным районам прямо указывает на то, что эффективность мобильных групп Сил обороны Украины заставляет врага отказываться от направления значительной части "Шахедов" в тыловые районы.

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