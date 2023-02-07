Сейчас в Одессе критическая инфраструктура запитана, отметил глава правительства.

Повреждения после аварии на подстанции в Одессе очень серьезные, но объект круглосуточно ремонтируется.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства. "По состоянию на сейчас ситуацию удалось частично разрешить. Критическая инфраструктура запитана, у людей есть тепло и вода. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно. Благодаря этому, у людей по крайней мере 4-5 часов в сутки должен быть свет", - сказал он.

По словам премьера, ситуация в Одессе с электроснабжением очень сложная.

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"Будем откровенны, повреждения очень серьезные. Сейчас в Одессу уже завезли более 80 мощных генераторов, их продолжают завозить. В городе работает сеть разветвленных "Пунктов несокрушимости", - добавил глава правительства.

Ситуация в Одесской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, утром 4 февраля на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария. В результате часть района и областного центра остались без электроснабжения.

В "Укрэнерго" пояснили, что масштабная авария на подстанции, которая питает Одессу, произошла из-за выхода из строя оборудования, которое неоднократно восстанавливали после ракетных атак оккупантов.

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