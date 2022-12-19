Впоследствии обновленные графики заработают в Киевской и Днепропетровской областях.

В Одесской области компания ДТЭК в тестовом режиме ввела новый график стабилизационных отключений электрической энергии. Известно, что обновленный график состоит из трех категорий.

В пресс-службе "ДТЭК одесские электросети" сообщили УНИАН, что впоследствии обновленные графики заработают в Киевской и Днепропетровской областях. Такие графики составлялись с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов.

Отмечается, что обновленный график состоит из трех категорий. В частности, "свет есть" - периоды, когда планируется включение света, - это белый цвет на графике. "Света нет" - периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему, - серый цвет на графике.

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Третья категория - "возможные отключения". Это периоды, когда отключение может применяться, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Это - светло-серый цвет на графике.

"Ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме", - сообщили в компании.

Ситуация в энергосистеме

Ранее УНИАН уже сообщал, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после ракетных ударов российских оккупантов, которую рашисты совершили 16 декабря.

18 декабря энергетическая компания "ДТЭК Энерго" впервые показала один из важных объектов инфраструктуры, оборудование на котором было серьезно повреждено в результате обстрела РФ. 19 декабря директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в ближайшие дни графики отключения света в Украине будут еще более сложными.

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