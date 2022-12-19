Отключение света может длиться по 4-5 часов ежедневно.

В ближайшие дни графики отключения света в Украине будут еще более сложными. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В эфире информационного телемарафона он заявил, что в результате российской атаки дронами-камикадзе было повреждено несколько очень важных объектов. Это привело к еще большему ограничению возможностей транспортировать электроэнергию.

"Хочу предупредить, скорее всего, ближайшие несколько дней график отключений будет очень сложным. Он будет непредсказуемым, очень много оборудования в состоянии восстановления. Это означает, что очень сложно в ближайшие дни предусмотреть плановые удобные отключения", - сказал Харченко.

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Он отметил, что отключение электроэнергии может достигать 4-5 часов в сутки в ближайшие дни.

Российские атаки на украинскую энергетику

Как сообщал УНИАН, с начала октября российские оккупанты совершили девять массированных ракетных атак на энергетические объекты Украины. В результате этих обстрелов повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети.

Сегодня, 19 декабря, российские оккупанты нанесли удары по Киеву дронами-камикадзе "Shahed". Всего враг выпустил 23 беспилотника, из которых 18 удалось уничтожить. Местные власти заявили о попадании в объекты инфраструктуры и жилые дома.

Как сообщили сегодня, 19 декабря, в НЭК "Укрэнерго", в 10 областях и Киеве из-за тяжелой ситуации в энергосистеме введены графики аварийных отключений электроэнергии. В компании также предупредили, что восстановление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время.

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