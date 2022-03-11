Equinor присоединяется к крупным нефтегазовым компаниям, включая Shell, BP и французскую TotalEnergies в прекращении закупок "черного золота" из России.

Норвежская государственная нефтяная компания Equinor прекратила торговлю российской нефтью.

Компания заявила о том, что сворачивает операции в России после начала военной операции в Украине. Такое заявление сделал исполнительный директор компании Андерс Опедал, сообщает Enkorr.ua.

Equinor присоединяется к крупным нефтегазовым компаниям, включая Shell, BP и французскую TotalEnergies в прекращении закупок российской нефти.

"Мы прекратили торговлю российской нефтью", — рассказал Опедал.

Война против Украины: