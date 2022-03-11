24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / Иллюстрация REUTERS
Норвежская государственная нефтяная компания Equinor прекратила торговлю российской нефтью.
Компания заявила о том, что сворачивает операции в России после начала военной операции в Украине. Такое заявление сделал исполнительный директор компании Андерс Опедал, сообщает Enkorr.ua.
Equinor присоединяется к крупным нефтегазовым компаниям, включая Shell, BP и французскую TotalEnergies в прекращении закупок российской нефти.
"Мы прекратили торговлю российской нефтью", — рассказал Опедал.
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