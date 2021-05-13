Эксперт напомнил, что рентная ставка – это всего лишь один из платежей, которые бизнес направляет в госбюджет.

В СМИ тиражируются публикации о том, что горнодобывающие предприятия Украины платят низкую рентную ставку на добычу железной руды - 4 доллара за тонну.

Однако такие заявления являются абсолютно манипулятивными. Об этом на своей странице в Facebook написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром", эксперт в области промышленности Александр Каленков.

Он напомнил, что рентная ставка – это всего лишь один из платежей, которые бизнес направляет в госбюджет.

"В целом же налоговая нагрузка на тонну железорудного концентрата составляет – 43 доллара США, а это в десять раз выше озвученной в СМИ суммы!", - подчеркнул Каленков.

Он отметил, что традиционно цены на руду крайне нестабильны и изменяются в зависимости от экономических циклов и таких форс-мажорных обстоятельств, как пандемия COVID-19.

Как заявил эксперт, из-за тяжелейшей эпидемиологической ситуации в Бразилии и ЮАР цены на руду сейчас превысили 200 долларов за тонну, но еще недавно они были на уровне 40 долларов за тонну. Такие перепады цен ожидаются в самом ближайшем будущем, прогнозирует он.

"Это тем более рискованно для украинской горнодобывающей отрасли, так как содержание железа в украинских рудах в несколько раз ниже, чем у конкурентов, и намного больше глубина залегания пластов. Поэтому и себестоимость украинской руды в разы выше, чем у основных мировых производителей", - объяснил Каленков.

Он добавил: когда рыночная конъюнктура благоприятна и цены на сырье возрастают, пропорционально растет налогообложение прибыли компаний и увеличиваются инвестиционные программы. А горно-металлургический комплекс Украины по-прежнему остается базовой отраслью экономики нашей страны.

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Автор: Григорий Бондарь