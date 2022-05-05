По мнению экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет.

Российская экономика способна выдержать удар от нового пакета запланированных европейских санкций, если стране удастся экспортировать нефть при цене не ниже 44 доллара за баррель.

Об этом пишет Financial Times.

"Российский бюджет сильно зависит от экспорта нефти, на который приходилось 45% общего дохода в 2021 году. Однако власть не потерпит убытков, даже если российские производители смогут продавать свою нефть по цене 44 доллара за баррель или выше", – говорится в материале.

Цена нефти Brent выросла на 5%, до $110,39 за баррель в течение среды после объявления Евросоюзом шестого пакета санкций против России с предложением поэтапного нефтяного эмбарго. Если эмбарго будет согласовано, цены на нефть, вероятно, поднимутся еще выше, что позволит России поглотить удар.

Основные потенциальные покупатели нефти РФ находятся в азиатских странах. В частности, независимые НПЗ Китая уже увеличили закупки, но в то же время крупные государственные трейдеры КНР пока избегают импорта нефти из России, опасаясь западных санкций.

Аналитики отмечают, что Москве будет непросто развернуть потоки нефти в Азию, так как трубопроводная инфраструктура в основном ориентирована на транспортировку нефти на Запад. Доля европейских стран в структуре экспорта российской нефти составляла 60%, тогда как Китая – втрое меньше.

По словам Крейга Кеннеди, сотрудника Центра Дэвиса Гарвардского университета, остается непонятным, "насколько велик аппетит" таких стран, как Китай, к импорту российской нефти в масштабах, которые бы полностью поглотили текущий экспорт ЕС.

Он также отметил, что Россия "вряд ли найдет достаточное количество танкеров", чтобы переправить весь свой экспорт нефти из ЕС в Азию по морю, особенно если "морские страховщики, банки и владельцы судов" откажутся вести бизнес из-за риска санкций.

При этом из-за перераспределения поставок угля на восток после введения запрета на его импорт Евросоюзом ограничена пропускная способность российской железной дороги.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал ЕС предусмотреть в шестом пакете санкций против РФ эмбарго на импорт российской нефти.

По мнению экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет.

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