ОАСК решает вопрос об открытии производства по иску премьер-министра.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал иск в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) с просьбой отменить предписание, вынесенное ему Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) относительно назначения Юрия Витренко председателем правления АО "НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль судится с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции об отмене предписания, которое было вынесено ему НАЗК. Соответствующий иск поступил сегодня в Окружной административный суд города Киева", – говорится в сообщении суда.

Согласно сообщению, истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, датированное 14 июня нынешнего года. Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца – Кабинет министров и председателя правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

В ОАСК отметили, что сейчас решается вопрос об открытии производства по данному иску.

Решение НАПК по Витренко

5 июня глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой правления НАК «Нафтогаз Украины», как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные.

В НАПК считают, что во время выполнения полномочий в.о. министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза", что является нарушением при назначении его на должность.

Витренко заявил, что оспорит в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о незаконности своего назначения.

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Автор: Анна Нагорная