Сейчас страна выходит на процесс подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Украина завершает этот отопительный сезон с объемами газа, которые выше ожидаемых. И это несмотря на блэкауты и то, что газ использовали для генерации электроэнергии. Об этом в эфире 1+1 заявил временный исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаз" Роман Малютин.

"Мы прошли этот сезон довольно успешно. Это был, наверное, один из самых сложных отопительных сезонов", — заявил он.

Сейчас, продолжил Малютин, Украина выходит на процесс подготовки для будущего отопительного сезона. "Как только нам позволит баланс газа, мы начнем закачку газа. Я думаю, мы своевременно обеспечим подготовку к отопительному сезону. И в следующем сезоне обеспечим теплом наших граждан и предприятия", — заверил он.

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Кроме того, в украинском информационном пространстве циркулируют заявления о том, что уже в этом году Украина сможет вернуть Крым и оккупированные территории Донбасса. Поэтому Малютин ответил, что ему трудно говорить сейчас об обеспечении этих территорий газом. В ответ на это ведущая Наталья Мосейчук задала ему вопрос: "Государство вам поставило задачу накопить столько газа, чтобы мы потянули Донецк, Луганск и Крым в следующем году?". На что врио генерального директора "Укртрансгаза" сказал:

"Конечно, перед нами стоят достаточно амбициозные задачи, и мы должны накопить достаточно газа для обеспечения отопительного сезона в любом случае".

Завершение отопительного сезона в Украине

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявлял, что отопительный сезон в Украине намерены завершить как можно раньше. Запасы природного газа достаточны.

27 января Кабмин начал разрабатывать программу, которая позволит вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги после отопительного сезона.

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