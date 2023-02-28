Отмечается, что в хранилищах природного газа достаточно.

Отопительный сезон в Украине намерены завершить как можно раньше. Запасы природного газа достаточны.

"Есть надежды, что сможем сделать (завершение сезона - УНИАН) в самом начале апреля, но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но мы должны осознавать, что нужно экономить", - заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире телемарафона.

При этом он указал, что цена на газ не будет меняться в течение текущего отопительного сезона "независимо от его юридического или фактического завершения". Кроме того, Чернышев указал, что частные потребители ведут себя "патриотически и дисциплинированно", но уровень оплаты упал. По его словам, он составляет около 80% "в стабильных регионах".

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Отпительный сезон в Украине - что известно

В мае 2022 года Кабмин принял законопроекты, которые вводили на период военного времени и шесть месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение.

19 августа 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов.

27 декабря НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 год - с января тарифы должны вырасти в среднем от 10% до 30%. 30 декабря НКРЭКУ отменила это решение.

27 января Кабмин начал разрабатывать программу, которая позволит вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги после отопительного сезона.

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