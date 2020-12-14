НАК «Нафтогаз» скрывает информацию о себестоимости добычи природного газа дочерней компанией АО «Укргаздобыча», которая обеспечивает добычу более 70% газа в стране.

Об этом заявил Геннадий Рябцев, энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ «Психея», при обсуждении причин провала Концепции развития газодобывающей отрасли «Программа 20/20» на ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.Читайте такжеУкргаздобыча за пять лет получила 70 миллиардов гривен, но прироста добычи не произошло - Немчинов

««Укргаздобыча» сегодня формально не является государственной компанией. Доказательство того - нет доступа Счетной палаты к ней, засекреченность стратегий, засекреченность себестоимости добычи украинского газа», - сказал он.

Эксперт добавил, что неоднократно пытался получить от «самых первых» людей «Нафтогаза» расчеты, подтверждающие себестоимость добычи украинского газа, но точных цифр ему получить не удалось.

«Андрей Коболев (председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» - ред.) говорил о цифре 160-250 долларов за тысячу кубометров. Это вообще невероятно высокая себестоимость, такой нет нигде в мире. Так не добывают газ, это невыгодная добыча. Информации о том, сколько на самом деле стоит добыча украинского газа, нет. Единственная информация есть у НАК «Нафтогаз Украины»», - отметил Рябцев.

Народный депутат Алексей Кучеренко, в свою очередь, указал на необходимость всестороннего контроля за деятельностью государственного холдинга.

««Нафтогаз» знает то, что ему выгодно, он не может сам себя контролировать. Должна быть государственная институция, потому что это государственные недра, государственные запасы, они ставятся на баланс государства. И именно государство через специальную институция, которая не зависит от НАК «Нафтогаз» и других, должно контролировать эффективность использования наших с вами запасов», - подчеркнул он.

Кучеренко констатировал, что подобная институция в Украине отсутствует, из-за чего происходит неконтролируемая эксплуатация недр «Нафтогазом». Это приводит к сокращению сроков использования скважин и уменьшению объемов добычи газа.

«Это называется «грабительская эксплуатация народных запасов». Проблема институциональная и очень глубокая», - резюмировал нардеп.

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Автор: УНИАН