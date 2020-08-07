«Нафтогаз» обнародовал тарифные планы по продаже газа населению и бизнесу

Для населения «Нафтогаз» предлагает тариф «Месячный», по которому августовская цена на газ составит 3,24 грн за кубометр, и «Годовой» с фиксированной ценой на уровне 4,73 грн за кубометр.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» представила «Месячный» и «Годовой» тарифные планы для бытовых потребителей, а также три тарифа для малого и среднего бизнеса.

Как сообщила пресс-служба компании, население может приобрести природный газ напрямую в газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины».

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Тариф "Месячный"

Отмечается, что сейчас доступен тарифный план «Месячный», по которому цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. В частности, в августе 2020 года цена газа по этому тарифу составляет 3,24 грн/куб. м (с НДС).

Тариф "Годовой"

В середине августа 2020 года «Нафтогаз» также предложит тариф «Годовой» с фиксированной ценой на уровне 4,73 грн/куб. м.

Также сообщается, что крупные компании могут приобрести газ через биржевые торги или по прямому договору с «Газопоставляющей компанией «Нафтогаз Трейдинг».

Также «Нафтогаз Трейдинг» предложил газопоставляющим компаниям, которые работают с населением, заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены.

Тарифы для бизнеса

Для среднего и малого бизнеса «Нафтогаз» предлагает в зависимости от объема потребления три тарифа: «Велика справа», «Зручний бізнес», «Все включено».

Рынок газа

С 1 августа в Украине заработал рынок природного газа для бытовых потребителей, где его стоимость будет определять рынок. Ожидалось, что цены на газ в Украине пойдут вверх после открытия рынка газа для населения с 1 августа, но благодаря заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) это произойдет не так стремительно, как могло бы быть.

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